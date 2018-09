Die Nations League ordnet die Fußballwelt neu

Spanien ist nach dem WM-Debakel mit einem neuen Teamchef wieder obenauf, Islands Zauber endgültig verflogen.

Nach den ersten Spielen in der neu geschaffenen UEFA Nations League fehlt bisweilen immer noch der Durchblick, wie der in vier Ligen (Leistungsstufen) zu je vier Gruppen aufgeteilte Bewerb nun ganz genau funktioniert. Wesentlich aufschlussreicher waren ohnehin die sportlichen Erkenntnisse. Die Kräfteverhältnisse haben sich seit der WM-Endrunde in Russland verschoben, in einigen Fällen hat die Nations League die Fußballwelt sogar neu geordnet.



Spanien. Nach dem WM-Flop, der mit der Trennung von Teamchef Julen Lopetegui zwei Tage vor Turnierbeginn begann und mit dem Aus im Achtelfinale gegen WM-Gastgeber Russland endete, ist Ex-Weltmeister Spanien wieder obenauf. Die "Furia Roja", die nun von Ex-Barça-Coach Luis Enrique trainiert wird, hat mit einem überzeugenden 6:0 (3:0) am Dienstagabend gegen Vizeweltmeister Kroatien ihr riesiges Potenzial angedeutet. "Wir haben auf sehr hohem Niveau gespielt", lobte Teamchef Enrique. Auffällig: Für die Spanier trugen sich fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein, eins schossen sich die Kroaten selbst.



Kroatien. Der Vizeweltmeister ist auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Die 0:6-Schlappe gegen Spanien war für die Kroaten die höchste Niederlage ihrer Geschichte als eigenständiger Verband. Zwei Monate nach dem verlorenen WM-Finale gegen Frankreich wirkte Kroatien rat- und hilflos. "Wir haben einfach keine Gefahr kreiert", meinte Trainer Zlatko Dalić. Bei der WM noch so sicher im Spielaufbau, dominierten diesmal die Spanier mit Ballbesitzfußball.



Italien. So hat sich Italiens neuer Teamchef Roberto Mancini den Neustart der "Azzurri" nach der verpassten WM-Teilnahme nicht vorgestellt. Dem mageren 1:1 zum Nations-League-Auftakt gegen Polen ließ Italien eine 0:1-Niederlage in Portugal folgen. Es herrscht Ratlosigkeit beim vierfachen Fußballweltmeister, dem nun sogar der Abstieg in die B-Gruppe droht.



Frankreich. Der aktuelle Weltmeister hat seine WM-Form konserviert. Nach einem torlosen Remis in Deutschland dominierte man beim 2:1 gegen die Niederlande das Spielgeschehen - und steht damit souverän an der Spitze der Nations-League-"Königsgruppe" A1.



Island. Der Zauber der Wikinger, die die EURO 2016 rockten und sich auch noch für die WM 2018 qualifizierten (Aus in der Gruppenphase ohne Sieg), ist spätestens seit dem 0:6 gegen die Schweiz und dem 0:3 gegen Belgien zum Auftakt der Nations League verflogen. Neun Gegentore in zwei Spielen - zu viel für ein vermeintliches Topteam.



Israel. Andreas Herzog wartet weiterhin auf sein erstes Erfolgserlebnis als Teamchef von Israel. Gegen Albanien setzte es eine bittere 0:1-Niederlage, das Testspiel gegen Österreichs nächsten Nations-League-Gegner Nordirland (12. Oktober) ging gar mit 0:3 verloren.