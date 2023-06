Die neuen Fußball-Hotspots: Hier rollen die Milliarden

Saudi-Arabien und die USA mischen den Transfermarkt auf. Die bisher höchste Ablösesumme zahlte aber Real Madrid. Der teuerste Spieler kickt weiterhin bei Manchester City.

Der Sommer ist heiß, der Transfersommer im internationalen Profifußball heißer: Obwohl man in den meisten Ligen noch bis zum sogenannten Deadline Day am 1. September den Verein wechseln kann, ist das Milliardengeschäft vielerorts schon jetzt am Rollen. So hat sich Real Madrid den englischen Jungstar Jude Bellingham von Borussia Dortmund um die Ablösesumme von 103 Millionen Euro gekrallt. Im Erfolgsfall kommen für den 19-jährigen Mittelfeldspieler noch Bonuszahlung hinzu, womit sich die Gesamtsumme auf 130 Millionen erhöhen könnte. Bellingham ist damit ...