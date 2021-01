Die Sorgenkinder von Red Bull Salzburg stehen unter Druck und müssen 2021 liefern

Fußballmeister Red Bull Salzburg geht personell geschwächt in die Saison 2021. Die Qualität im Kader ist aber noch immer hoch, vor allem dann, wenn Noah Okafor und Co. in Schwung kommen.

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Salzburg-Trainer Jesse Marsch stehen einige wichtige Spieler nicht mehr zur Verfügung.