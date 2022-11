Die wahren Fußball-Weltmeister: Vor 150 Jahren fand das erste Länderspiel statt

Helden in Knickerbocker-Hosen: 1872 trafen sich Schottland und England zur Premiere. Nicht nur die WM in Katar steht in der Tradition der Pioniere von damals. Parallel läuft ein virtueller Kampf um den Titel als beste Fußballnation der Welt.

Sie trugen Knickerbockerhosen, Ringelsocken und bestickte Kappen oder Zipfelmützen. Um den Ball wurde mehr gerauft, als mit ihm gespielt. Es gab noch keine Tornetze, keine Einwürfe, keine Elfmeter. Und doch führt von diesem Fußballspiel, das am 30. November 1872 in Glasgow stattfand, eine direkte Linie zur unmittelbaren Gegenwart mit der Weltmeisterschaft in Katar. Es waren die Auswahlen von Schottland und England, die dort aufeinandertrafen und das erste Länderspiel der Geschichte bestritten. Als sich der Sport über die Britischen Inseln ...