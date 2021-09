Die WM-Teilnahme rückt in weite Ferne

Eine Abwehr, die keine war. Stars, die stümperhaft agierten, und ein Angriff, der vor dem Tor versagte: für ÖFB-Team nur Platz zwei möglich.

Die Chancen, dass sich Österreichs Fußball-Nationalteam mit dem Gruppensieg noch direkt für die WM-Endrunde 2022 qualifizieren kann, sind nach der vor allem in der Defensive peinlichen Leistung beim 2:5 in Israel nur mehr theoretisch vorhanden. Das Team darf aber noch hoffen, in Katar dabei zu sein. Platz zwei, der zur Teilnahme am Play-off berechtigt, ist noch möglich. Aber nur, wenn die heimischen Elitekicker in den restlichen Qualifikationsspielen zeigen, dass doch mehr Qualität im Team steckt als zuletzt gezeigt. Schon am Dienstag wartet in Wien Schottland.

ÖFB-Teamchef Franco Foda hatte bei seiner Auswahl gegen Israel und seiner taktischen Ausrichtung völlig danebengegriffen. Österreichs Dreierkette wirkte inferior, beging Fehler wie eine Schülermannschaft. Wobei dieser Vergleich eine Beleidigung für jede Schülerelf ist, denn die agiert nicht so stümperhaft. Selbst die heimischen Topstars um David Alaba, Martin Hinteregger und Aleksandar Dragovic ließen in der Abwehrarbeit alles vermissen, was einen Profi auszeichnet. Dazu kamen individuelle Fehler am laufenden Band. Und auch im Angriff fehlte die Durchschlagskraft. So kurios es klingt, Chancen, das Spiel zu drehen, wurden herausgespielt. Vor allem deshalb, weil auch Israels Abwehr phasenweise völlig von der Rolle war. Aber Österreichs Angreifer waren nicht in der Lage, die Geschenke anzunehmen. Chancen hatte Österreich mehr als die Israelis. Die waren aber viel effizienter. Mit den ersten drei Torschüssen stand es nach 33 Minuten 3:0, ohne dass Österreichs Tormann Daniel Bachmann einen Ball halten konnte.

Seit vergangenem Samstag ist es fast sicher, dass sich Österreich für die WM in Katar erst im Frühjahr 2022 via Play-off der Gruppenzweiten oder der besten beiden Gruppensieger der Nations League, einer davon ist wohl das ÖFB-Team, qualifizieren kann. Mit Leistungen wie gegen die Republik Moldau oder Israel wird man aber auch im Play-off nichts gewinnen können.

"Das System spielte keine Rolle", behauptete Kapitän Alaba, "die erste Hälfte mit der Dreierkette war noch die bessere. Wir müssen unsere Chancen besser nützen, bekommen zu einfach die Tore." Auch für Foda lag die Niederlage nicht am System. "Wir kamen gut ins Spiel, gerieten aus dem Nichts in Rückstand, begingen dann im Spiel nach vorn zu viele Fehler, wurden ausgekontert. Wir ließen zu viele Chancen ungenützt, waren in der Defensive nicht stabil." Wenn es nicht am System lag, dann muss sich Foda schon auch die Frage gefallen lassen, warum er es zur Pause änderte. Es passte an diesem Tag eben gar nichts. Und Foda wirkte sichtlich angeschlagen, flüchtete sich in Durchhalteparolen. Auch er weiß, dass er nicht mehr viel Kredit besitzt. "Ich bin verantwortlich für das Team. Es hat jetzt keinen Sinn, Schuldzuweisungen zu machen oder über Qualität zu sprechen. Letztlich bin ich der Trainer, ich habe die Mannschaft einberufen. Alles andere werden wir intern besprechen", sagte Foda, der am Dienstag gegen Schottland einen Sieg braucht, um einigermaßen ruhig in die Quali-Länderspiele im Oktober und November gehen zu können.