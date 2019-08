Diego Forlan beendete Profi-Karriere

Der Uruguayer Diego Forlan hat seine Profi-Fußballkarriere im Alter von 40 Jahren beendet. "Ich kann nicht mehr mithalten", gestand der Offensivspieler in einem TV-Interview am Dienstag. Zuletzt war er in Hongkong für den Kitchee SC tätig. Beim vierten Platz Uruguays bei der WM 2010 in Südafrika wurde der Mann aus Montevideo zum besten Spieler des Turniers gewählt.

SN/APA (AFP)/RONALDO SCHEMIDT Forlan war bei der WM 2010 der Schrecken der Gegenspieler