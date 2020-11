Diego Maradonas rot-weiß-rote Momente

Rar, aber eindrucksvoll sind die Kontakte des Genies mit Österreichs Fußball gewesen.

1980: Ein schwebender Jungstar

ÖFB-Kapitän Robert Sara nahm gegen den Weltmeister Abschied vom Team. Als er nach einer Viertelstunde vom Platz ging, stand es schon 0:3, am Ende 1:5. Der 19-jährige Jungstar Maradona schwebte über die Grätschen der Österreicher nur so hinweg und steuerte selbst drei Treffer bei. Und so viel Zeit muss sein: Kurt Jaras Ehrentreffer mit dem Außenrist und fast von der Toroutlinie war auch nicht schlecht.

