Diego Maradonas rotweißrote Momente

Rar, aber eindrucksvoll sind die Kontakte des Genies mit Österreichs Fußball gewesen.

1982: Ein schwebender Jungstar

ÖFB-Kapitän Robert Sara nahm gegen den Weltmeister Abschied vom Team. Als er nach einer Viertelstunde vom Platz ging, stand es schon 0:3, am Ende 1:5. Der 19-jährige Jungstar Maradona schwebte über die Grätschen der Österreicher nur so hinweg und steuerte selbst drei Treffer bei. Und so viel Zeit muss sein: Kurt Jaras Ehrentreffer mit dem Außenrist und fast von der Toroutlinie war auch nicht schlecht.

1983: Steinkogler sticht Maradona aus

Im Viertelfinale des Europacups der Cupsieger 1982/83 reichte Austria Wien nach einem 0:0 daheim ein 1:1 im Nou Camp gegen Barcelona zum Aufstieg. Im Hinspiel fehlte Maradona nach einer Gelbsuchterkrankung noch, sägte danach Trainer Udo Lattek ab. Landsmann Cesar Luis Menotti kam und musste mitansehen, wie sein geniales Gespann Maradona/Bernd Schuster gegen die Ballkünstler Felix Gasselich und Gerhard Steinkogler unterlag. Deren Co-Produktion in der 37. Minute führte zum entscheidenden Auswärtstor. Ein Freistoß an die Latte kurz vor Schluss blieb Maradonas Ausbeute. Gerhard Steinkogler musste später nach Stationen bei der Vienna (mit Maradonas Vorgänger als WM-Held, Mario Kempes), Gerasdorf und Donaufeld musste der Empfänger einer Spenderniere - Folge der vielen Spritzen in der Kickerzeit - in Frühpension gehen.



1990: Leiberl für Toni Polster

In der WM-Vorbereitung für Italien 1990 gastierte der regierende Weltmeister im Prater. Diego Maradona zauberte beim Aufwärmen, allerdings nur in den Katakomben. Beim 1:1 ließ er sich von der Härte der Österreicher beeindrucken und beschwerte sich danach: "Für ein Freundschaftsspiel war das zu hart. Pecl hat mich verletzt." Der beinharte Rapid-Verteidiger war gemeinsam mit Michael Streiter zur Sonderbewachung des Superstars abgestellt worden. Nach dem Schlusspfiff entbrannte ein Wettrennen: Wie junge Fans bestürmten Pecl, Kurt Russ und Peter Artner den Argentinier, sein 10er-Trikot mit ihnen zu tauschen. Das Rennen machte aber Toni Polster. Der des Spanischen mächtige Sevilla-Legionär hatte clever schon beim Wimpeltausch als Kapitän den Deal besiegelt.

SN/SPORT-Pressefoto KRUG Toni Polster ergatterte Maradonas Trikot.

Und wenig Monate später spielte Maradona sogar für Rapid. Allerdings nicht Diego, sondern sein jüngerer Bruder Hugo. Sein Engagement in Hütteldorf war von Verletzungen geprägt, nach nur 92 Einsatzminuten in drei Partien war der jüngere Maradona auch schon wieder Geschichte.