Dominik Szoboszlai: Abschiedstour beginnt mit Cup-Hit gegen Rapid

Red-Bull-Star Dominik Szoboszlai bestreitet noch zwei Spiele für Salzburg. Wo seine Zukunft liegt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Aber sie wird glanzvoll sein, weiß Bullen-Trainer Jesse Marsch.

Erling Haaland brachte den Transfermarkt im Dezember des vergangenen Jahres in Wallungen. Von halb Europa umworben, landete der Wunderstürmer bekanntlich in Dortmund. Nun ist es mit Dominik Szoboszlai wieder ein junger und hoch veranlagter Spieler von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg, um den ein regelrechtes Wettbieten stattfindet.

Nachdem in Fußballkreisen schon wochenlang über seinen nahenden Abschied spekuliert wurde, bestätigte Szoboszlai am Sonntag nach dem 3:1-Sieg gegen den LASK in einem Sky-Interview selbst seinen Wintertransfer. Nur wohin die Reise ...