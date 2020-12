Dopingfälle bei Red Bull Salzburg: Koita und Camara positiv getestet

Kein Weihnachtsfriede bei Fußballmeister Red Bull Salzburg: Zwei Legionäre aus Mali sind bei einer UEFA-Testung positiv auf verbotene Substanzen getestet worden.

Wie der Club am Dienstag mitteilte, kam das positive Ergebnis bei einer UEFA-Kontrolle am 22. November zustande. Bei dieser Kontrolle sind insgesamt zehn Spieler getestet wurden. Laut Aussendung des Clubs geht der positive Test bei Koita und Camara auf ein Medikament gegen Höhenkrankheit zurück, das beide vor dem Auswärtsspiel von Malis Nationalmannschaft in Namibia verabreicht bekommen haben. Dort wurde auf 1700 Metern Seehöhe gespielt.

Bei Geschäftsführer Stephan Reiter war der Ärger über das fahrlässige Handeln des malischen Teamarztes unüberhörbar: "Gerade bei einem A-Länderspiel darf und muss erwartet werden, dass die medizinische Betreuung den internationalen Standards entspricht und Ärzte mit den geltenden Regeln vertraut sind."

Koita und Camara waren drei Tage nach dem Test in der Champions League bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Bayern München über 90 Minuten im Einsatz. Das besagte Testergebnis ist bei den Salzburgern vor wenigen Tagen bekannt geworden, die beiden Spieler waren noch vorigen Mittwoch im Cup gegen Rapid (6:2) im Einsatz, bei der 2:3-Niederlage gegen den WAC am Sonntag wurden sie bereits nicht mehr eingesetzt.

Ob es Konsequenzen für den Club oder die Spieler in Form von Sperren bzw. Strafen geben wird, ist vorerst unklar. Eine Stellungnahme vom Club sei der UEFA übermittelt worden.

Doping im Fußball

Dopingfälle sind im Fußball im Vergleich zu etlichen anderen Sportarten selten. Kritiker sind der Ansicht, dass eine relativ lasche Testungspraxis der Grund dafür ist. Nach Bewerbsspielen auf nationaler und internationaler Ebene werden üblicherweise einzelne Spieler ausgelost, die zum Test müssen.

Bis in die 1980er-Jahre, als noch kaum Dopingtests durchgeführt wurden, soll die Einnahme leistungsfördernder Mittel im Fußball sehr verbreitet gewesen sein. Vor allem das in Hustensäften und Erkältungsmedikamenten enthaltene Ephedrin sei von Kickern zumeist in Eigenregie vor Spielen eingenommen worden, wie vielfach später bekannt wurde.

Zu den bekannten Spielern, die beim Dopen erwischt worden sind, gehört der kürzlich verstorbene Diego Maradona. Bei ihm wurden mehrmals, unter anderem während der Weltmeisterschaft 1994, verbotene Substanzen nachgewiesen. Der heutige Startrainer Pep Guardiola (Manchester City) lieferte als aktiver Spieler von Brescia Calcio 2001 einen Test ab, bei dem die Substanz Nandrolon nachgewiesen wurde. Er wurde gesperrt und später sogar zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, in der Berufung aber freigesprochen.

Quelle: SN