Dopingfälle bei Red Bull Salzburg: Teamarzt von Mali suspendiert

Erste personelle Folgen haben die positiven Dopingtests der Red-Bull-Salzburg-Spieler Sékou Koïta und Mohamed Camara. Der verantwortliche Arzt in Mali wurde gefeuert.

Der Fußballverband von Mali hat den Teamarzt gefeuert, der den Spielern ein Medikament gegen Höhenkrankheit verabreicht haben soll. Das verlautete der Verband, wie nun bekannt wurde, am 23. Dezember in einer Pressemitteilung. Man hoffe damit, die Situation der beiden hoffnungsvollen Talente, "die in Zukunft eine große Rolle spielen sollen", zu verbessern. Man biete "volle Kooperation und totale Transparenz" an, um Klarheit zu bekommen.

Die positiven Tests der beiden Teamspieler von Mali waren bei einer UEFA-Kontrolle am 22. November abgegeben worden. Sie waren kurz zuvor bei Qualifikationsspielen zum Afrikacup im Einsatz gewesen. Vor der Reise ins 1700 Meter hoch gelegene Windhoek (Namibia) soll es zu dem folgenreichen Medikamenteneinsatz gekommen sein.

Koïta und Camara drohen Sperren von bis zu zwei Jahren. Auf die seither absolvierten Spiele der beiden hat der Dopingfall keine Auswirkungen, sie wurden resultatsgemäß beglaubigt.

