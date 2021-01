Dopingsperre: Red Bull Salzburg fehlen zwei Stars in den Topspielen

Nach ihrem positiven Dopingtest werden die Salzburg-Profis Sékou Koïta und Mo Camara dem Meister im Frühjahr ziemlich sicher fehlen.

Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg startet am Montag in die Saison 2021. Bevor am Dienstag die erste Einheit auf dem Platz auf dem Programm steht, müssen alle Kaderspieler nach der Weihnachtspause noch den Coronatest absolvieren. Danach geht es in die Teamquarantäne, die fünf Tage dauert. Mit dabei sind auch Sékou Koïta und Mo Camara. Die beiden Stammspieler werden Trainer Jesse Marsch mit hoher Wahrscheinlichkeit im Frühjahr 2021 nach positiven Dopingtests aber nicht zur Verfügung stehen.

In den nächsten ...