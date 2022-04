Dortmund feiert Kantersieg - Tore von Kainz und Ljubicic

Borussia Dortmund hat in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg einen beeindruckenden 6:1-Kantersieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose entschied die Partie zum Auftakt der 30. Runde am Samstagnachmittag mit fünf Toren innerhalb von 14 Minuten bereits in der ersten Spielhälfte für sich. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München, der am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Arminia Bielefeld antritt, beträgt vorübergehend sechs Punkte.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Haaland jubelt über ein Torfestival des BVB