Dortmund feiert wichtigen Sieg gegen Leverkusen

Borussia Dortmund bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga drei Punkte vor Rekordmeister FC Bayern München. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:2. Zuvor fand Frankfurt mit einem 3:0 in Hannover auf die Erfolgsspur zurück.

SN/APA (dpa)/Swen Pförtner Frankfurt gab sich keine Blöße