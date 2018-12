Dortmund gewinnt Spitzenduell gegen Gladbach

Deutschlands Fußballherbstmeister Borussia Dortmund hat zum Hinrundenabschluss der Bundesliga seine Titelambitionen im Duell mit seinem bisher ärgsten Verfolger mit viel Mühe untermauert. Im Gipfeltreffen mit dem Zweiten Borussia Mönchengladbach setzte sich der Spitzenreiter am Freitag mit 2:1 (1:1) durch und rehabilitierte sich damit für seine erste Saisonniederlage drei Tage zuvor in Düsseldorf.

Dank Treffern von Jadon Sancho (42. Minute) und Marco Reus (54.) baute der BVB seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger wieder auf neun Punkte aus. Allerdings kann der FC Bayern mit ÖFB-Teamspieler David Alaba mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt am Samstag wieder auf sechs Zähler verkürzen. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park hatte Christoph Kramer (45.+1) gesorgt.

Beide Dortmunder Tore bereitete Mario Götze vor. Zunächst leitete er den Ball kurz vor der Pause auf Sancho weiter. Der Engländer traf aus spitzem Winkel zu seinem sechsten Saisontor. Doch bald darauf köpfelte sich Christoph Kramer nach zweimonatiger Verletzungspause den Ball zwar an die eigenen Hände, schoss aber aus kurzer Distanz ein, was regeltechnisch in Ordnung war. Allerdings sorgte es nach erfolgter Kontrolle durch den Video-Schiedsrichter für Diskussionen. Reus sorgte letztlich für die Entscheidung.

Quelle: Apa/Dpa