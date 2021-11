Dortmund nach 2:1 gegen Stuttgart einen Punkt hinter Bayern

Borussia Dortmund hat den Umfaller des FC Bayern genützt. Der BVB gewann am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga daheim gegen Stuttgart 2:1 und liegt damit nur noch einen Punkt hinter den Münchnern, die am Freitag überraschend 1:2 in Augsburg verloren. Neuer Tabellenvierter ist Bayer Leverkusen nach einem Heim-1:0 gegen Bochum, Wolfsburg rutschte durch ein 2:2 in Bielefeld auf Rang fünf ab.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Malen jubelt über sein Tor zum 1:0 für Dortmund