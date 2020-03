Dortmund-Profi Can für zwei Europacup-Spiele gesperrt

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss zum Start in die kommende Europacup-Saison auf DFB-Nationalspieler Emre Can verzichten. Wie die UEFA am Dienstag mitteilte, wurde der defensive Mittelfeldspieler wegen "unsportlichen Verhaltens" beim Achtelfinal-Aus des Revierclubs in der Champions League bei Paris Saint-Germain (0:2) für zwei Spiele gesperrt.

SN/APA (AFP/Getty)/- Can rangelte mit Neymar