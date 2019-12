Dortmund verlor in Hoffenheim nach Führung

Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Hinrunde in der deutschen Fußball-Bundesliga einen kräftigen Rückschlag im Titelrennen kassiert. Das Team von Trainer Lucien Favre musste sich am Freitag zum Auftakt der 17. Runde bei 1899 Hoffenheim nach 1:0-Vorsprung noch mit 1:2 geschlagen geben. Die Hoffenheimer rückten vorerst auf Rang sechs vor und bis auf drei Zähler an den viertplatzierten BVB heran.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Des einen Freud, des andern Leid