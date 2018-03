Dortmund verzichtet gegen Salzburg auf gemeinsamen Fanschal

Vor dem Achtelfinal-Duell mit Salzburg in der Europa League macht sich bei Borussia Dortmund die Abneigung gegen die Fußball-Projekte von Red Bull wieder bemerkbar. Wie die Bild-Zeitung berichtete, will der deutsche Bundesligist nicht wie sonst üblich einen gemeinsamen Fanschal mit dem Gegner-Logo produzieren.

"Wir bringen grundsätzlich keine Schals in den Verkauf, auf denen ein werbliches Logo gemeinsam mit unserem zu sehen ist", wurde Dortmunds Marketingdirektor Carsten Cramer zitiert. Salzburgs Europacup-Wappen zeigt seit vergangenem Herbst einen roten Stier im Red-Bull-Design. Im internationalen Einsatz tritt Österreichs Meister als FC Salzburg an, da Sponsoren im Club-Namen nicht aufscheinen dürfen.

Salzburg trifft am 8. März zunächst auswärts auf die von Peter Stöger trainierten Dortmunder, am 15. März erfolgt das Rückspiel in Wals-Siezenheim.

(APA)