Dortmund will in CL bei FC Sevilla "wahres Gesicht" zeigen

Die Trainerfrage ab Sommer ist geklärt, die Erfolgsstraße wird gesucht: Borussia Dortmund versucht am Mittwoch (21.00 Uhr) im Fußball-Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla eine aktuell durchwachsene Saison in eine positive Richtung zu bringen. Da der BVB national schwächelt, sind die Spanier in der Favoritenrolle. Für Edin Terzic ist es zwei Tage nachdem bekannt wurde, dass ihn Marco Rose nach der Saison beerbt, die Premiere als Coach in der "Königsklasse".

"Wir wollen die Chance wahrnehmen, in einem anderen Wettbewerb unser wahres Gesicht zu zeigen", betonte der 38-Jährige. Sein Team hat nur zwei der jüngsten sieben Pflichtspiele gewonnen, in der Liga wurden bei zuletzt sechs Anläufen nur fünf Punkte gesammelt. Der sechsfache Europa-League-Champion tritt demgegenüber mit dem Selbstvertrauen von neun Pflichtspielsiegen en suite an, seit 709 Minuten ist das Team von Coach Julen Lopetegui zudem ohne Gegentor.

"Wenn man die aktuelle Form vergleicht, ist Sevilla natürlich eindeutig im Vorteil. Sie spielen sehr guten Fußball, haben einen Lauf", erklärte Terzic: "Aber wenn wir es schaffen, unsere Leistung konstant über 180 Minuten oder mehr auf den Platz zu bekommen, sehe ich gute Chancen, in die nächste Runde einzuziehen."

Damit würde der national nur auf Rang sechs liegende Champions-League-Sieger von 1997 auch einen CL-Negativlauf beenden. Für Stürmerstar Erling Haaland und Co. geht es um die erste Viertelfinal-Teilnahme seit 2017. 2017/18 war man schon in der Gruppenphase gescheitert, zuletzt zweimal im Achtelfinale mit Tottenham (2019) und PSG (2020) an einem späteren Finalisten. "Das wollen wir jetzt ändern", gab der Dortmund-Trainer die Marschroute vor.

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin Tormann Roman Bürki, Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Flügelspieler Thorgan Hazard. Fehlen könnte zudem auch der dänische Mittelfeldspieler Thomas Delaney, der nicht mit dem Team mitreiste und bei seiner hochschwangeren Frau blieb. Die Spanier kämpfen um ihren erst zweiten Einzug in die Runde der letzten Acht im wichtigsten Europacupbewerb. 2018 war man dann am FC Bayern gescheitert.

Ebenfalls am Mittwoch ist Juventus Turin im Estadio do Dragao beim in der nationalen Liga zweitplatzierten FC Porto zu Gast und will dabei gegen die Portugiesen weiter unbesiegt bleiben. Von bisher vier Duellen hat die "Alte Dame" bei einem 0:0 dreimal als Sieger den Platz verlassen - zuletzt 2017 im Achtelfinale mit 2:0 und 1:0 - und insgesamt erst einen Gegentreffer kassiert. In der Liga gab es zuletzt nach einer erfolgreichen Phase mit einem bitteren 0:1 bei Napoli einen Rückschlag im Titelrennen.

"Sie hatten keinen Schuss aufs Tor, und wir haben wegen einem dubiosen Elfmeterpfiff verloren. Wenn man so viele Spiele spielt, verliert man ein bisschen an Schärfe, aber sie haben alle sehr gut gespielt", hob Juve-Trainer Andrea Pirlo das Positive hervor. Mit Rang vier liegt man jedenfalls hinter den Erwartungen zurück. In der "Königsklasse" will man da ein Out wie 2020 gegen Lyon in der Bewerbsphase tunlichst vermeiden. Nicht bauen kann Pirlo auf Juan Cuadrado, der zumindest die nächsten drei Pflichtspiele verletzungsbedingt nicht dabei sein kann.

Quelle: APA