Dortmund will Salzburg-Stürmer Hee-Chan Hwang

Ein großer Deal für Fußballmeister Red Bull Salzburg bahnt sich an. Borussia Dortmund will Hee-Chan Hwang um 15 Millionen Euro Ablöse verpflichten.

In der Europa League hatte Dortmund das Nachsehen und schied mit 1:2 und 0:0 gegen die Salzburger aus. Bei den beiden Gala-Auftritten im März machte Hee-Chan Hwang besonders großen Eindruck beim BVB. Er war der gefoulte Spieler vor dem Elfmetertor zur 1:0-Führung im Hinspiel. Nun will Dortmund laut "Sky"-Berichten den Südkoreaner verpflichten. Eine Ablöse von 15 Millionen Euro wird kolportiert.

Der 22 Jahre alte Hwang spielt seit 2015 in Salzburg. Er gehört dem südkoreanischen WM-Kader für Russland an. Sein Vertrag mit den Bullen läuft noch bis 2021, eine entsprechend hohe Ablöse würde also in die Kassa fließen, wenn der Deal zustande kommt.

In der laufenden Europa-League-Saison traf der schnelle Stürmer zwei Mal, darunter beim 4:1 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom.

(SN)