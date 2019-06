Drei mögliche Gegner für Sturm Graz in EL-Qualifikation

Sturm Graz muss auf den Konkurrenten in der zweiten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League noch warten. Bei der Auslosung am Mittwoch in Nyon erhielten die Steirer drei mögliche Gegner. Sturm trifft entweder auf Haugesund (NOR) oder den Sieger der Vorqualifikation zwischen Barry Town United (Wales) und Cliftonville (NIR). Die Grazer spielen am 25. Juli auswärts und am 1. August zu Hause.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Bei Sturm hat die Saison schon begonnen