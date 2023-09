Drei Salzburger Fixstarter im ÖFB-Team für das "Endspiel" in Schweden

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat noch zwei Plätze für seine Startformation zu vergeben. Für den Ex-Salzburger Abwehrspieler Maximilian Wöber ist der Angriff der Skandinavier Weltklasse.

Die Rivalen um Platz eins und zwei, die zur Teilnahme an der Fußball-EM-Endrunde berechtigen, Belgien und Schweden, haben ihre Pflichtaufgaben erfüllt. Die Qualifikationsspiele gegen Aserbaidschan (1:0) und Estland (5:0) wurden von Tabellenführer Belgien bzw. den Skandinaviern gewonnen. Am Dienstag müssen die Schweden das "Endspiel" gegen Österreich in Stockholm wohl gewinnen, um weiter gut im Rennen zu bleiben.

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen die Schweden könnte die Truppe von Trainer Ralf Rangnick mit einem Remis in der ausverkauften Friends Arena sehr gut leben. Bei Punktegleichheit würde der direkte Vergleich dann für David Alaba und Co. sprechen. Und dazu müssen die Schweden auch noch auswärts beim Gruppenfavoriten aus Belgien antreten. Die Rangnick-Elf wiederum hat gegen Belgien Heimrecht.

Noch hat sich Rangnick nicht entschieden, welche Elf er am Dienstag beginnen lassen wird. Als Fixstarter gelten aber drei Salzburger. Neben Torhüter Alexander Schlager sollten auch die beiden Mittelfeldspieler, der Aberseer Konrad Laimer und der Kuchler Nicolas Seiwald im ÖFB-Team gesetzt sein. In der Abwehr werden Stefan Posch, Kapitän David Alaba und Maximilian Wöber als linker Verteidiger beginnen. Auch die Ex-Salzburger Xaver Schlager und Marcel Sabitzer und der Torschütze vom Dienst, Michael Gregoritsch, können damit rechnen, in der Startaufstellung zu stehen. Dann sind noch zwei Positionen zu vergeben. Philipp Lienhart, Christoph Baumgartner, Flügelflitzer Patrick Wimmer, der am vergangenen Donnerstag erkrankt fehlte, oder Florian Grillitsch haben die besten Karten, in die Startelf zu rutschen. In dieser stand der Ex-Salzburger Wöber bei seinem neuen Club Borussia Mönchengladbach zuletzt immer. Aber meist als Innenverteidiger.

Im ÖFB-Team muss Wöber wieder links in der Abwehr aushelfen. Er hat aber schon mehrmals bewiesen, dass er diese Position erfolgreich ausfüllen kann. Der 25-Jährige weiß, dass viel Arbeit auf ihn zukommen wird. Offensivspieler wie Emil Forsberg, Alexander Isak oder Dejan Kulusevski können Spiele entscheiden, haben viel Qualität. Wöber meinte auch nach dem 5:0 der Schweden in Estland, das er im TV verfolgte: "Die Schweden sind eine richtig gute Truppe, die eingespielt ist." Wöber beurteilte den Angriff als "Weltklasse". Mit den Stärken von Kulusevski (Tottenham) und Isak (Newcastle) machte der Wiener in der Vorsaison mit Leeds Bekanntschaft, vor Forsberg (RB Leipzig) ist der Respekt ebenfalls groß. Aber der Wöber betonte auch: "Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken und wissen, dass wir gewinnen können." In der Friends Arena von Solna nahe Stockholm gehe es darum, "viel Energie, viel Tempo und Pressing" ins Spiel zu bringen.

Die Partie hat einen gewissen Finalcharakter, das erhöht die Brisanz noch einmal. "Wir wissen, wenn wir gewinnen, können wir uns nur noch selbst schlagen. Man merkt auch, dass die Vorfreude immer größer wird. Solche Spiele wünscht man sich als Fußballer", sagte Wöber: "Ich bin mir sicher, dass wir uns nach dem Spiel in der Kabine in den Armen liegen werden."