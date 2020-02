Druck vor Heimduell mit Frankfurt bei Borussia Dortmund

Salzburgs Europa-League-Gegner Eintracht Frankfurt will seine Erfolgsserie im neuen Jahr am Freitagabend (20.30 Uhr/live DAZN) auch im Ligaspiel bei Borussia Dortmund fortsetzen. Das Team von Trainer Adi Hütter hat in fünf Pflichtspielen seit dem Jahreswechsel noch nicht verloren und vier davon gewonnen. Der Druck lastet nach einer jüngsten Schwächephase klar aufseiten der Dortmunder.

SN/APA (dpa)/Guido Kirchner Bei Dortmund hängt nach zwei Pleiten der Haussegen schief