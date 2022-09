Duell Feiersinger gegen Zadrazil steigt vor Rekordkulisse

Die beiden Salzburger Legionärinnen Laura Feiersinger und Sarah Zadrazil eröffnen mit ihren Clubs Eintracht Frankfurt und Bayern München am Freitag die deutsche Fußballbundesliga.

Das Jahr 2022 ist wahrlich nicht arm an großen Momenten für den Frauenfußball. Nach dem EM-Eröffnungsspiel gegen England vor 68.000 Zuschauern in Manchester sind zwei Salzburgerinnen am Freitag (19.15 Uhr) auch beim Auftakt-Hit der deutschen Bundesliga mittendrin statt nur dabei. Rund 20.000 Fans werden im Deutsche Bank Park erwartet, wenn Eintracht Frankfurt auf Bayern München trifft. Das ist Zuschauerrekord für die Liga im Land des Vizeeuropameisters.

Auf das Duell brennen auch Laura Feiersinger und Sarah Zadrazil. Beim ÖFB-Team ...