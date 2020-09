Dynamo Kiew dank 2:0 gegen Alkmaar in CL-Quali-Play-off

Dynamo Kiew ist der Favoritenrolle in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League gerecht geworden. Die Ukrainer setzten sich am Dienstag im Heimduell mit AZ Alkmaar mit 2:0 durch. Play-off-Gegner ist entweder Rapid oder KAA Gent. Aufgrund der Coronakrise wurde das Duell in nur einer Partie entschieden. Für die Tore sorgten Gerson Rodrigues (49.) und Mykola Schaparenko (86.).

Quelle: APA