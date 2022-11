Ecuador gewinnt Eröffnungsspiel gegen Katar

Das Team des Gastgebers war zum Auftakt der Fußball-WM chancenlos. Katar unterlag am Sonntag gegen Ecuador mit 0:2.

Fenerbahce-Stürmer Enner Valencia war der Schütze beider Tore, er traf per Foulelfmeter (16.) und aus einem Kopfball (31.). Schon in der 3. Minute hatte Valencia gejubelt, doch der VAR stellte eine Abseitsstellung in der Entstehung des Treffers fest.

Katar blieb weitgehend harmlos und konnte aus seinen wenigen Möglichkeiten kein Kapital schlagen.

