Ecuador und Brasilien trennen sich in turbulentem Spiel 1:1

Das bereits qualifizierte Brasilien und der Drittplatzierte Ecuador haben sich in der südamerikanischen Fußball-WM-Qualifikation in einem überharten Spiel mit einem Unentschieden getrennt. Beim 1:1 in Quito am Donnerstag (Ortszeit) wurde es ohne "Selecao"-Topstar Neymar kurz nach dem Treffer von Casemiro in der sechsten Minute mit mehreren Roten Karten turbulent. Der kolumbianische Schiedsrichter Wilmar Roldán revidierte mehrere Entscheidungen.

SN/APA/AFP/POOL/RODRIGO BUENDIA Viel Aufregung bei Ecuador gegen Brasilien