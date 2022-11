Ecuadors WM-Kader ohne Byron Castillo

Ecuadors Fußball-Nationalteam verzichtet bei der WM in Katar auf seinen umstrittenen Verteidiger Byron Castillo. Der 24-Jährige wurde nicht für den am Dienstag veröffentlichten Endrunden-Kader nominiert, nachdem um ihn ein heftiges juristisches Tauziehen stattgefunden hatte. Chile und Peru hatten wegen Zweifeln an der Staatszugehörigkeit Castillos gegen Ecuadors WM-Teilnahme geklagt, waren aber in letzter Instanz vor dem Sportgerichtshof (CAS) gescheitert.

