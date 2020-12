Ehemaliger Red-Bull-Fußballchef Gérard Houllier gestorben

Fußballtrainer Gérard Houllier ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der frühere Coach des FC Liverpool und französische Nationaltrainer war das Mastermind hinter großen Transfercoups von Red Bull Salzburg.

Houllier starb am Sonntag nach einer Herzoperation in Paris.

Er führte 1986 Paris Saint-Germain zum französischen Meistertitel, war später Assistent des damaligen Nationaltrainers Michel Platini. 1992/93 war er selbst Nationaltrainer. Beim FC Liverpool holte er 2001 den UEFA-Cup in einem denkwürdigen Finale gegen Alavés (5:4 nach Verlängerung) und damit den ersten europäischen Titel nach 17 Jahren Pause.

Houllier, den schon seit 2001 Herzprobleme begleiteten, wurde 2012 als Global Sports Director eine Art graue Eminenz für die Fußballvereine von Red Bull in Salzburg, Leipzig und New York. In dieser Eigenschaft trug er die neue Philosophie unter Sportdirektor Ralf Rangnick wesentlich mit und führte im Hintergrund Regie bei Transfers, die sich für die Salzburger Bullen als Volltreffer erweisen sollten. Sadio Mané, Naby Keïta und viele andere Spieler aus Frankreich und Westafrika nahmen nicht zuletzt auf Houlliers Ratschlag hin den Weg nach Salzburg.

Quelle: SN