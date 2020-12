Ein epochales Gerichtsurteil: Seither regiert (fast) nur noch das Geld im Fußball

Die Fußballwelt stand Kopf. Das "Bosman-Urteil" wurde vor 25 Jahren gefällt - Gewinner sind bis heute Spieler und Manager. Der Fußballwelt wurden danach Tür und Tor für den Finanzwahn geöffnet.

Der 15. Dezember 1995 war ein Freitag und der Tag, an dem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit ihrem ersten Gastspiel in Südafrika für die Schlagzeilen sorgte. Doch vor dem Anpfiff in Johannesburg gehörten die Meldungen der Nachrichtenagenturen urplötzlich einem "sportlichen" Ereignis aus dem Palais des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Dort wurde das bislang bedeutendste Gerichtsurteil für den Sportbetrieb gefällt: Fußballprofis dürfen nach Ablauf ihres Vertrags ablösefrei zu einem anderen Verein wechseln. Zudem wurden die Restriktionen für Ausländer für nichtig erklärt, die ...