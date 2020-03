Ein Ex-Bulle trotzt Krise in der Wahlheimat

Kurt Jara lebt in einem Brennpunkt der Coronakrise - in Spanien. ÖFB-Kicker Marko Arnautovic grüßte unterdessen via Social Media aus der Selbstquarantäne in Dubai.

Er war der erste Trainer von Red Bull Salzburg, als der Weltkonzern in das Fußballgeschäft 2005 eingestiegen war. Kurt Jara führte die Bullen dann gleich auf Platz zwei in der Premierensaison. Nach nur einem Jahr war Jaras Zeit in Salzburg aber wieder zu Ende. Danach wurde es ruhig um den Tiroler, der zwar immer wieder als ÖFB-Teamchef gehandelt wurde, aber nie den Zuschlag erhielt. Aktuell lebt er in einem Brennpunkt der Coronakrise - in Spanien. Der 59-fache Teamspieler, zweifache WM-Teilnehmer und Tiroler Meistermacher besitzt ein Haus nahe Valencia. Zwei Jahre ab 1973 kickte Jara beim FC Valencia, wurde zum Fanliebling und Spanien zu seiner Wahlheimat. Die Verbote der spanischen Regierung haben auch Jara eingeholt und auch die Infektionsrate ist nahe Valencia gestiegen. "Viele Bewohner sind von Madrid ans Meer geflüchtet, dadurch hat sich das Virus ausgebreitet", berichtet Jara.

Der 69-Jährige ist sich der Gefahr bewusst, bricht aber nicht in Panik aus. Aber mit dem Hin- und Herfliegen zwischen seiner Heimat Tirol und Spanien ist es jetzt einmal für einige Zeit vorbei. Jara kann nur in seinem Haus die weitere Entwicklung abwarten.

Wie auch Österreichs Nationalteam-Aushängeschild Marko Arnautovic. Der China-Legionär befindet sich in Dubai noch in zweiwöchiger Selbstquarantäne und sprach von dort den Fußballfans über Social Media Mut zu. In China soll die Saison mittelfristig wieder beginnen. Aufgrund der Coronaviruspandemie, die in China begonnen hatte, hielten sich Arnautovic und seine Mitspieler seither immer wieder in Dubai fit.

Lesen Sie am Mittwoch: Fußballprofi Karim Onisiwo und die Coronakrise.