Ein Finale ohne Fangnetz für Red Bull Salzburg

Das Heimspiel gegen den FC Sevilla entscheidet darüber, ob Red Bull Salzburg in der Champions League überwintert, in die Europa League umsteigt - oder scheitert.

Red Bull Salzburg kann am Mittwoch Historisches erreichen und erstmals in der Vereinsgeschichte ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League aufsteigen. Oder aber auch epochal scheitern, wenn der heimische Serienmeister gegen den FC Sevilla verliert und Wolfsburg im Parallelspiel gegen Lille gewinnen sollte. Dann wären die Bullen nämlich nur mehr Gruppenvierter und aus dem Europacup ausgeschieden. Zweifelsfrei ein Horrorszenario, das nach dem glorreichen Start in die Gruppenphase mit zwei Siegen und einem Remis niemand mehr für möglich gehalten hätte. Nachdem aber zwei Matchbälle ...