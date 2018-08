Ein großer Königsklassen-Gegner wäre Salzburg fast sicher

Für die Kicker von Red Bull Salzburg sollte nicht zuletzt ein Blick auf die möglichen Gegner in der Fußball-Champions-League als Motivation für das Play-off-Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad (Mittwoch, 21.00 Uhr/live Sky) dienen. Zumindest ein ganz großer Name wäre den "Bullen" bei der Auslosung am Donnerstag (18.00 Uhr) in Monaco fast sicher.

SN/APA (Archiv)/EXPA/ROLAND HACKL Die Bullen müssen beim Rückspiel zeigen was sie können