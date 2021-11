Ein Jahr vor der WM: Die Illusion der Gleichstellung in Katar

Frauen müssen in Katar im alltäglichen Leben die Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen. Das Herrscherhaus will diese Ausgrenzung auch mithilfe der Fußball-WM überdecken.

Vor Kurzem machte das katarische Fußballnationalteam der Frauen international Schlagzeilen. Die Auswahl traf in einem Freundschaftsspiel auf das Nationalteam Afghanistans. Der Austragungsort: das Khalifa-International-Stadion in Doha, eine der Spielstätten der Männerweltmeisterschaft, die in einem Jahr in Katar beginnen soll. Im August hatten die Taliban in Kabul die Macht übernommen. Viele Afghanen wurden nach Katar ausgeflogen.

In einer Pressemitteilung nach dem Spiel bezeichnete Hassan Al-Thawadi, der Organisationschef der WM 2022, die Unterkünfte der Evakuierten in Katar als einen "sicheren ...