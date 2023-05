Ein Kuchler und ein Aberseer Ballräuber aus der Schule von Red Bull Salzburg träumen von Titeln

Der Aberseer Konrad Laimer fährt nach Berlin, der Kuchler Nicolas Seiwald geht auf Abschiedstour.

Der gebürtige Salzburger Konrad Laimer steht mit RB Leipzig erneut im Finale des deutschen Fußballcups und kann den Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Laimer ist einer von zwei Salzburgern, die in dieser Saison noch die Möglichkeit haben, einen großen Titel in der höchsten Liga in Deutschland bzw. Österreich zu holen.

Als zweiter Salzburger hat der Kuchler Nicolas Seiwald mit Red Bull Salzburg gute Chancen, den Meistertitel in der heimischen Bundesliga zu gewinnen - um dann vor ...