Ein Lichtblick in trüben Tagen für Dynamo Kiew

Die Fußballer von Dynamo Kiew sind vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet. Mit Benefizspielen sammeln sie Spenden für die Opfer in der Ukraine. Wladimir Klitschko denkt über ein Comeback im Boxring nach.

Für die Profis von Dynamo Kiew ist es ein Lichtblick in trüben Tagen, für Borussia Dortmund ein Akt der Solidarität. Beim Benefizspiel der beiden Teams am Dienstag (18 Uhr/live im ZDF) in Dortmund spielt das sportlichen Geschehen auf dem Rasen nur eine untergeordnete Rolle. Die Gelegenheit, seinen vor dem Krieg in der Ukraine nach Rumänien geflüchteten Profis eine Abwechslung bieten zu können, weckt bei Mircea Lucescu mehr Emotionen als jede Champions-League-Partie. "Sie haben meist traurige Gesichter. Aber wir versuchen, sie mit solchen Spielen und mit Training ein wenig aufzuhellen", sagte der Dynamo-Trainer voller Vorfreude.

In väterlicher Manier nahm der 76 Jahre alte Fußball-Lehrer die Mannschaft in seine Obhut. Dass sie bereits in den ersten Tagen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Quartier im nationalen Fußball-Zentrum Rumäniens nahe Bukarest beziehen konnte, war der Initiative des einstigen rumänischen Nationalspielers zu verdanken. "Auf keinen Fall hätte ich die Spieler in dieser schwierigen Lage allein zurücklassen können, als die Invasion begann", sagte Lucescu.

Mit Partien wie zuletzt gegen Legia Warschau, Galatasaray Istanbul und CFR Cluj oder nun gegen den BVB will der 16-malige ukrainische und 13-malige sowjetische Meister Spenden für die Kriegsopfer sammeln. Auf ähnlicher Benefiz-Mission befindet sich derzeit mit Schachtjor Donezk der zweite namhafte Club des Landes. Die spontane Bereitschaft des BVB hinterließ bei Lucescu Eindruck: "Großartig von den Dortmundern. Sie waren die ersten, die sofort und verbindlich zugesagt haben." Wladimir Klitschko, ehemaliger Box-Weltmeister und Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, versuchte mit einer Videobotschaft an die BVB-Fans, den Kartenkauf zusätzlich anzukurbeln: "Meine Bitte: Kauft euch die Tickets, geht ins Stadion. Helft so der Ukraine."

Wladimir Klitschko hat unterdessen auch in eigener Sache für Aufsehen gesorgt. Zwei Tage nach dem Rücktritt von WBC-Weltmeister Tyson Fury, gegen den Klitschko 2015 verloren hat, sagte der 46 Jahre alte Ukrainer der "Bild"-Zeitung: "Wenn ich in guter Form bin, wer weiß, vielleicht habe ich diesen Traum, den Rekord von George Foreman zu brechen. Das motiviert mich, jeden Tag aufzustehen und Sport zu machen." US-Boxlegende Foreman war einst mit 45 Jahren Weltmeister geworden. Klitschko kann sich ein Comeback für einen Kampf vorstellen: "Ich möchte keinen Kiefer brechen, ich möchte einen Rekord brechen."