Ein Multitalent wartet noch im DFB-Schatten

Sjoeke Nüsken, früher Tennistalent, kickt nun bei der WM.

Sie hätte durchaus bei den ganz großen Turnieren in Wimbledon oder Paris spielen können. Aber die deutsche Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat sich für Fußball entschieden. In der DFB-Auswahl bei der WM stand sie zum Auftakt gegen Marokko wegen einer leichten Verletzung noch nicht auf dem Platz, das könnte sich aber im Laufe des Turniers noch ändern.

Die erst 22-jährige Mittelfeldspielerin gilt als eines der größten Multisporttalente im Land. In jungen Jahren galt sie als ein Tenniswunderkind und potenzielle Nachfolgerin für die große Steffi Graf. Als Neun- und Zehnjährige gewann sie die großen Nachwuchs-Tennisturniere in aller Welt und galt als die deutsche Hoffnung. Die Richtung sollte sich bald ändern, und zwar in Richtung Fußball. Die Entscheidung fiel Nüsken leicht: "Ich bin einfach eine Teamspielerin. Es macht mir so viel mehr Spaß, mit der Mannschaft zu feiern als nur allein für mich. Vor allem war meine Schwester auch Fußballerin", so die Westfälin, die nach der WM in Diensten des FC Chelsea steht und seit 2021 im A-Nationalteam des DFB. Experten sind sich einig: Sie könnte bei dieser WM noch eine tragende Rolle spielen. drob