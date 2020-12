Ein Sieg gegen Atlético bringt Red Bull Salzburg viele Millionen Euro

Zwei Mal scheiterten Salzburger Fußballteams im Endspiel um den Aufstieg in die K.-o-Phase. Für Red Bull Salzburg stehen die Chancen 2020 aber günstig wie nie. Und es geht um viel Geld.

Red Bull Salzburg trifft am Mittwoch auf Atlético Madrid. Auch ohne Zuschauer in der Red-Bull-Arena wird diese letzte Partie in der Gruppenphase 2020 zum Spektakel und könnte in die Geschichte eingehen. Auch Salzburg-Trainer Jesse Marsch ist voller Vorfreude: "Was für ein super Spiel gegen Atlético."

Zum dritten Mal steht eine Salzburger Fußballmannschaft in einem "Finalspiel", um die Gruppenphase der Champions League zu überstehen. 26 Jahre nachdem die Salzburger Austria im letzten Gruppenspiel an einem kalten Dezembertag am großen ...