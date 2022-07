Ein Trio steht bei Red Bull Salzburg im Abseits

Fußballmeister Red Bull Salzburg geht mit einem großen Kader in die Saison. Mit einem zu großen? Mo Camara, Albert Vallci und Antoine Bernede fehlten zuletzt im Test gegen Ajax. Sie könnten Salzburg noch verlassen.

Schon zum Saisonstart können sich der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, und der kaufmännische Geschäftsführer, Stephan Reiter, die Hände reiben. Denn innerhalb von fünf Tagen werden die Fanmassen in die Bullen-Arena strömen. Am Freitag gegen Austria Wien sollte der Unterrang mit mindestens 15.000 Zuschauern bestens gefüllt sein. Und der Testkracher am Dienstag gegen Liverpool wird mit 30.000 Fans wohl ausverkauft sein. 25.000 Karten wurden für das Spiel gegen den englischen Vizemeister mit seinen Stars Mo Salah,Virgil van Dijk ...