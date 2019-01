Einsatz von Neymar gegen Manchester "sehr schwierig"

Neymars Gesundheitszustand sorgt in Paris und Brasilien für Sorgen. Es werde "sehr schwierig", den Star von Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Duell der Fußball-Champions League mit Manchester United fit zu bekommen, sagte sein Trainer Thomas Tuchel am Sonntagabend. Neymar laboriert offenbar an jener Verletzung am Mittelfußknochen, die ihn schon im Vorjahr länger außer Gefecht setzte.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Arge Schwächung für PSG befürchtet