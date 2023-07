Einst Fanliebling bei Red Bull Salzburg, jetzt bei den Bayern: Konrad Laimer freut sich: "Kann wieder in meiner Mundart reden"

Nach Marcel Sabitzer versucht ein zweiter Ex-Salzburger sich bei Bayern durchzusetzen. Konrad Laimer hat auch bessere Chancen.

Zwei österreichische Nationalspieler stehen bei Bayern München unter Vertrag, noch. Denn bei Marcel Sabitzer, der in der vergangenen Saison an Manchester United verliehen war, stehen die Zeichen auf Abschied. Beste Chancen, sich auch beim deutschen Rekordmeister durchzusetzen, hat der Aberseer Konrad Laimer. Denn der Ex-Salzburger kann nicht nur im Mittelfeld eingesetzt werden. Im Trainingslager der Bayern am Tegernsee, wo im Fünfsternehotel Überfahrt in Rottach-Egern, unweit der Villa von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, gewohnt wird, gab Laimer gleich in den ersten Einheiten richtig Gas. Da meinte auch Trainer Thomas Tuchel lobend: "Er sorgt für eine große Konkurrenz, ist extrem fleißig, laufstark, definiert sich über Ballgewinne, ist als Person und Typ positiv." Und Tuchel betonte weiter: "Laimer kann nicht nur im Mittelfeld spielen." Dort ist das Gerangel der Topstars um die Plätze am größten. Schon möglich, dass Laimer als Außenverteidiger seine Chance erhalten wird.

Am Montag bewältigte Laimer seinen ersten großen offiziellen Auftritt als Bayern-Profi nach seinem Wechsel von RB Leipzig vor einer großen Medienrunde souverän. Und hatte bei seinem ersten Statement auch gleich die Lacher auf seiner Seite. "Ich kann wieder mehr in meiner Mundart reden. Die Eingewöhnung läuft super. Das Training ist hart, alles ist top." Auf die Frage nach seiner Lieblingsposition antwortete der 26-Jährige: "Ich kann viele Positionen spielen, zum Beispiel die Sechs oder die Acht. Ich fühle mich im Mittelfeld überall wohl. Ich kenne nur Vollgas." Dem harten Konkurrenzkampf sieht Laimer gelassen entgegen. "Jeder kommt dadurch zu seiner maximalen Leistung. Am Ende des Tages wollen wir gewinnen. Dafür sind wir hier. Dafür braucht man Konkurrenz, damit jeder seine maximale Leistung abruft", betonte Laimer und erklärte, warum er bei den Bayern nun mit der Nummer 24 (seine Lieblingsnummer 27 ist vergeben) spielt: "Ich habe mit der 24 immer in der Jugend gespielt in Salzburg. Sie war frei, deshalb habe ich mich da direkt entschieden. Ganz einfach."