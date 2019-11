Eintracht-Trainer Hütter kritisierte Schiedsrichter scharf

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat nach der 1:2-Niederlage in der Europa League bei Standard Lüttich heftige Kritik an Schiedsrichter Matej Jug geübt. Der Referee aus Slowenien habe nach einem Foul an Sebastian Rode beim Stand von 1:1 eine "ganz schwere Fehlentscheidung" getroffen, die den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflusst habe, sagte Hütter am Freitag.

Hütter übt scharfe Kritik am Referee