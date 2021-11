Eintracht verpasste Achtelfinal-Einzug - Leverkusen durch

Oliver Glasner hat mit Eintracht Frankfurt den vorzeitigen Gruppensieg in der Europa League verpasst und muss um den direkten Einzug ins Achtelfinale zittern. Der deutsche Fußball-Bundesligist kam am Donnerstagabend nach einer schwachen Vorstellung gegen Royal Antwerpen nur zu einem 2:2 und benötigt im Gruppenfinale am 9. Dezember bei Fenerbahce Istanbul mindestens einen Punkt, um das Ticket für die Runde der letzten 16 Teams direkt zu lösen.

SN/APA/AFP/DANIEL ROLAND Jubel bei den Eintracht-Profis