Einzelkritik des ÖFB-Teams: Xaver Schlager und Marcel Sabitzer ragten heraus

Österreich erreichte am Samstag in der EM-Qualifikation in Belgien ein Remis und bleibt damit an der Tabellenspitze. Großen Anteil am 1:1 hatten Xaver Schlager und Joker Marcel Sabitzer.

BILD: SN/AP Xaver Schlager (l.) hatte großen Anteil am überraschenden Remis in Belgien.

Alexander Schlager: Der Salzburger Torhüter machte bei seinen wenigen Prüfungen einen sicheren Eindruck. Beim Ausgleich von Belgiens Kapitän Romelu Lukaku war der Torhüter chancenlos. Durchschnitt

Stefan Posch: Hatte Belgiens besten Spieler, Jeremy Doku, über weite Strecken sehr gut im Griff. Scheiterte mit einem Volleyschuss an Real-Madrid-Goalie Thibaut Curtois. Stark

Philipp Lienhart: Der Freiburg-Legionär warf sich in jeden Schuss und war am Boden und in der Luft nur sehr schwer zu überspielen. Stark David Alaba: Der ÖFB-Kapitän war bei seinem 100. Länderspiel lange Zeit der beste Österreicher, beim Gegentor kam er aber zu spät. Stark

Maximilian Wöber: Zeigte wieder einmal, dass er kein gelernter Außenverteidiger ist. Über seine linke Seite hatte Belgien in der ersten Halbzeit leichtes Spiel. Nach seiner gelben Karte nahm Teamchef Ralf Rangnick Wöber in der Pause runter. Schwach

Patrick Wimmer: Der Youngster bereitete das 1:0 per Eckball vor, hatte ansonsten aber nur wenige Offensivaktionen. Durchschnitt Nicolas Seiwald: Nach einer starken ersten Halbzeit fiel der Salzburger im zweiten Durchgang von Minute zu Minute ab. Durchschnitt Xaver Schlager: Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Österreicher. Der zentrale Mittelfeldspieler überzeugte gegen und mit dem Ball und hatte großen Anteil am Punktgewinn. Sehr stark

Christoph Baumgartner: Am Hoffenheim-Spieler lief das Spiel komplett vorbei. Konnte seine technischen und läuferischen Stärken nie auf das Feld bringen. Schwach

Marko Arnautovic: Der Torjäger konnte für keine Gefahr sorgen und wurde nach einer Stunde vom Feld genommen. Schwach

Michael Gregoritsch: Sein abgefälschter Volleyschuss sorgte für die ÖFB-Führung. Ansonsten keine Offensivaktionen, verhinderte mit viel Leidenschaft aber einige belgische Konter. Stark

Philipp Mwene: Der Eindhoven-Kicker kam in der Pause statt Wöber und hatte die linke Seite deutlich besser im Griff. Durchschnitt Marcel Sabitzer: Nach seiner Verletzungspause zu Beginn nur auf der Bank. Nach seiner Einwechslung in der 60. Minute belebte er aber das Offensivspiel. Ein Weitschuss ging nur knapp neben das Tor, die Chance von Posch bereitete er perfekt vor. Sehr stark Florian Kainz: Konnte für keine Akzente sorgen und blieb damit hinter den Erwartungen. Schwach