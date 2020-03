EL-Duelle Sevilla-Roma und Inter-Getafe abgesagt

Das Coronavirus hat auch die Fußball-Europa-League im Griff. Während mehrere Achtelfinal-Hinspiele wie jenes des LASK gegen Manchester United am Donnerstag vor leeren Rängen über die Bühne gehen, können die Duelle zwischen dem FC Sevilla und der AS Roma bzw. zwischen Inter Mailand und dem spanischen Club FC Getafe gar nicht stattfinden.

Das teilte die UEFA am Mittwoch mit. Getafe-Präsident Angel Torres hatte zuvor angekündigt, dass seine Mannschaft unter den derzeitigen Umständen nicht nach Italien fahren werde. Das Flugzeug mit den Roma-Spielern habe in Spanien keine Landerlaubnis bekommen, teilte Roma am Mittwoch auf Twitter mit.

Auch Wolverhampton würde am liebsten nicht nach Athen zum Spiel gegen Olympiakos Piräus aufbrechen. "Es sind unnötige Risiken, denen unsere Spieler, Betreuer und Fans ausgesetzt sind", erklärten die "Wolves" in einem Statement. Ihr Begehr, das Spiel zu verschieben, wurde von der UEFA aber abgelehnt, man werde sich beugen, betonte der Verein. Erst am Dienstag hatte Olympiakos-Chef Evangelos Marinakis bekanntgegeben, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Ebenfalls vor leeren Rängen wird die Partie VfL Wolfsburg - Schachtar Donezk abgehalten. Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager haben dabei die Möglichkeit, den Club zum zweiten Mal nach 2016 unter die besten Acht der Europa League zu führen.

Und auch der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt muss sein Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Basel am Donnerstag ohne Zuschauer austragen. Das Gesundheitsamt Frankfurt traf diese Entscheidung aufgrund einer neuen Infektionslage des Coronavirus, insbesondere im Kanton Basel und dem angrenzenden französischen Elsass.

In einer Pressekonferenz Mittwochfrüh hatte das Gesundheitsamt noch die Zulassung von Zuschauern aufgrund der überschaubaren Infektionslage im Raum Basel angeführt. "Wir bedauern das sehr, aber wir haben auch stets betont, dass wir jede behördliche Anordnung aufgrund veränderter Voraussetzungen akzeptieren, da die Gesundheit unserer Fans und Besucher absolute Priorität hat", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann. Bei den Frankfurtern ist Adi Hütter als Trainer tätig, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker spielen zentrale Rollen.

Beim EL-Semifinalisten des Vorjahrs ist auch Wiedergutmachung für das jüngste 0:4 bei Bayer Leverkusen angesagt. "Wir müssen eine Reaktion zeigen auf das schlechte Spiel in Leverkusen", forderte Hütter. "Aber man muss dem Team auch Respekt zollen. Es ist März, wir sind in drei Wettbewerben dabei. Ich bin überzeugt, dass wir morgen eine sehr gute Leistung bringen werden."

Als dritter deutscher Club ist Bayer Leverkusen mit den ÖFB-Legionären Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan noch im Achtelfinale vertreten. Die Werkself gastiert bei den Glasgow Rangers - auch im altehrwürdigen Ibrox-Stadion sind Zuschauer zugelassen.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.