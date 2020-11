EL-Gegner Zagreb weiter Tabellenführer, Antwerpen nicht mehr

Die drei österreichischen Fußball-Europa-League-Teilnehmer Rapid, LASK und WAC haben am Wochenende allesamt gewonnen, von den drei Gegnern am kommenden Donnerstag nur einer. Dundalk FC, bei Rapid in Wien zu Gast, besiegte in der irischen Meisterschaft St. Patrick's Atheltic mit 1:0 und liegt in der Meisterschaft unverändert auf Rang drei

WAC-Gegner Dinamo Zagreb trennte sich im Stadtderby von Lok Zagreb mit einem 1:1 und führt die kroatische Meisterschaft bei einem Spiel mehr mit sieben Punkten Vorsprung an. LASK-Gegner Royal Antwerpen musste sich in Belgien RSC Anderlecht (mit Peter Zulj) mit 0:1 geschlagen geben und verlor damit auch die Tabellenführung. Antwerpen fiel auf Rang vier zurück. Quelle: APA