EL-Schlager Ajax gegen Roma: Ein Hauch von Champions League

Am 20. Februar 2014 hat Ajax Amsterdam zuletzt ein Europa-League-Heimspiel verloren. Seit dieser denkwürdigen Partie gegen Red Bull Salzburg sind die Niederländer 15 Bewerbspiele in Folge im eigenen Stadion ungeschlagen - und wollen dies auch im Hinspiel-Schlager des Europa-League-Viertelfinales gegen AS Roma am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4) bleiben.

SN/APA/HANS PUNZ Europacup-Märchen: Salzburg gewann 2014 in Amsterdam 3:0