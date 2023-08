Elf Jahre vor Red Bull Salzburg: Wie die Austria Inter Mailand ärgerte

Elf Jahre vor dem Einstieg von Red Bull scheiterte Austria Salzburg erst im Finale des UEFA-Cups an Inter Mailand.

Wenn ein Salzburger Fußballteam gegen Inter Mailand spielt, wie Red Bull Salzburg am Mittwoch, dann werden auch Erinnerungen an das Jahr 1994 wach. Damals war Austria Salzburg sensationell in das Finale des UEFA-Cups gegen Inter Mailand eingezogen und begeisterte ganz Fußball-Österreich. Obwohl die Salzburger dann beide Finalspiele gegen die Italiener mit jeweils 0:1 verloren, sind Torhüter Otto Konrad, Adi Hütter, Heimo Pfeifenberger, Franz Aigner, Christian Fürstaller und Wolfgang Feiersinger die Fußballherzen zugeflogen.

Elf Jahre bevor Red Bull in Salzburg ins Fußballgeschäft eingestiegen ist, sorgten die Austria-Kicker als erste Salzburger Mannschaft auch international für Schlagzeilen. So wie die Bullen-Profis im Mai 2018 mit ihrem Einzug ins Semifinale der Europa League und dem Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League im März 2022. Noch fehlt dem Serienmeister aber wie den Violetten 1994 eine Finalteilnahme in einem europäischen Clubbewerb. Aber den Bullen ist es durchaus zuzutrauen, dass dies in nächster Zeit gelingen kann.

Ein Finaleinzug der Bullen würde auch Rudi Quehenberger noch einmal genauso freuen, wie jener seiner Austria 1994, als Quehenberger als Chef der Violetten großen Anteil daran hatte, dass es zum Salzburger Fußballwunder kam. Als Ehrenpräsident von Red Bull Salzburg und Edel-Fan der Bullen lässt sich Quehenberger kein internationales Auftreten des Serienmeisters entgehen. Und wenn die Bullen am Mittwoch gegen Inter antreten, dann wird sich auch der 82-Jährige an die glorreichen Zeiten der Violetten zurückerinnern. Auch daran, wie er im Meazza-Stadion von Mailand beim Abschlusstraining mitten am Spielfeld mit dem Ball jonglierte. Für Quehenberger hatte sich damals ein Bubentraum erfüllt. Nämlich, einmal ein Spiel im legendären Mailänder Fußballtempel zu sehen. Dieses sah er dann im Mai 1994 als Clubchef des Finalteilnehmers.

6000 mitgereiste Salzburg-Fans, mehr Karten hatte Inter nicht herausgerückt, feierten die Elf vom damaligen Trainer Otto Barić schon während des Spiels im Stadion, als wäre der Pokal erstmals in der Geschichte nach Österreich gegangen. Eine Mannschaft hatte den Fußballstolz der ganzen Nation beeindruckend wachgeküsst.

So wie es Red Bull Salzburg in den vergangenen Saisonen der Champions League mit Galaauftritten gegen viele europäische Topteams gelungen ist. Und die Leistungen der Austria sollten der aktuellen Bullen-Elf Mut machen, dass es auch für ein Team aus Österreich möglich ist, einen internationalen Titel zu holen.