Elf Mal die Nummer 10 - SSC Napoli ehrt Legende Maradona

In Andenken an Fußball-Legende Diego Maradona liefen alle Spieler des SSC Napoli am Donnerstagabend vor dem Europa-League-Spiel gegen NK Rijeka mit der Nummer 10 auf dem Rücken und dem Namenszug des früheren Napoli-Stars ins Stadion ein. Vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute für den Argentinier, dessen Bild auf der Anzeigetafel des leeren Stadions zu sehen war.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Gedenken an Maradona in Neapel